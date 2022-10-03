Фейк: Путин подписал указ о призыве еще 120 тысяч человек для участия в спецоперации | 360°

Армия 03 октября 2022, 17:54 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: Путин подписал указ о призыве еще 120 тысяч человек для участия в спецоперации Сообщения о призыве еще 120 тысяч человек для участия в спецоперации оказались фейком РИА «Новости»

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Проукраинские Telegram-каналы распространяют фейковые сообщения о том, что еще 120 тысяч россиян призовут для участия в спецоперации на Украине. «360» выяснил, что эта информация не соответствует действительности.

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Фейк

Владимир Путин подписал указ о призыве еще 120 тысяч человек, которые отправятся в зону российской специальной военной операции. Об этом сообщили украинские Telegram-каналы. Посты сопровождаются якобы копией указа президента № 691 от 30 сентября 2022 года.

Правда

На самом деле, опубликованный авторами фейка документ — реальный скан указа Путина об организации обычного осеннего призыва. Он опубликован на портале правовой информации.

Однако смысл переврали: указ главы государства касается именно срочной службы, на которую направляют граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих ограничений или отсрочек и не находящихся в запасе. В этом году из-за загруженности военкоматов сроки осеннего призыва сдвинули на месяц: он начнется не 1 октября, как обычно, а 1 ноября.

Число срочников составит 120 тысяч, хотя в последние три года осенью призывали от 127,5 до 132 тысячи человек. При этом призывники не будут участвовать в спецоперации на Украине, подчеркивал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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