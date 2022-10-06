Фейк: предпринимателей в Марий Эл принуждают жертвовать на частичную мобилизацию | 360°

Армия 06 октября 2022, 12:23 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: предпринимателей в Марий Эл принуждают жертвовать на частичную мобилизацию РИА «Новости»

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В Сети и СМИ распространяется фейковая информация о том, что в Республике Марий Эл предпринимателям приходится жертвовать прибылью, чтобы обеспечить сотрудникам бронь на время частичной мобилизации. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

Telegram-каналы со ссылкой на СМИ, которые в России признаны иноагентами, сообщили, что в Марий Эл бизнесменов вынуждают жертвовать до одного процента прибыли на частичную мобилизацию, шантажируя бронью для сотрудников на время призыва. Авторы материала утверждают, что речь об этом якобы шла «на совещании» 3 октября.

Правда

Минэкономразвития Республики Марий Эл опровергло информацию о том, что местных предпринимателей принуждают выделять деньги на частичную мобилизацию. Совещание действительно было, однако на нем представители бизнеса озвучили свои предложения по освобождению специалистов ключевых направлений от призыва на службу.

«Ни о каких принуждениях к пожертвованиям или о каком-либо несогласии с объявленной в России частичной мобилизацией речь на встрече не шла», — заявили в ведомстве.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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