Фейк: перевозка российского ядерного оружия попала на видео | 360°

Армия 27 сентября 2022, 19:26 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: перевозка российского ядерного оружия попала на видео Видео с перевозкой «российского ядерного оружия» оказалось фейком РИА «Новости»

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В соцсетях распространяется видео, на котором якобы запечатлена перевозка российского ядерного оружия. «360» выяснил, что происходит на самом деле.

Фейк

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В некоторых Telegram-каналах опубликовали видео с перевозкой гигантского объекта, похожего на ракету. Ролик снят в темное время суток и выложен утром 27 сентября.

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«Что это и где снято, говорить не буду. Просто ждите», — заявил автор поста.

Правда

Судя по номерам автомобилей, видео действительно сняли в России. Однако на самом деле на нем запечатлен процесс перевозки ректификационной колонны для строительства газохимического завода. Такие аппараты среди прочего используют при дистилляции, экстрактивной ректификации, экстракции жидкости и теплообмене между паром и жидкостью.

Следовательно, гигантский объект, напоминающий ракету, не имеет отношения к ядерному оружию.

Wikipedia

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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