Фейк: на «Авито» продают ворованную российскую военную технику | 360°

Армия 31 октября 2022, 14:45 Фейк: на «Авито» продают ворованную российскую военную технику РИА "Новости"

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В Сети распространили фейк о том, что на «Авито» продают краденую российскую военную технику и обмундирование. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

На сайте «Авито» выставили на продажу военную технику и обмундирование российской армии, заявили украинские Telegram-каналы. Как утверждают авторы фейка, «из неожиданных позиций там есть танк», который стоит «всего 1,8 миллиона рублей».

Скриншот

Правда

Хотя «360» не удалось найти объявление о продаже бронетранспортера в Москве и Подмосковье, вполне вероятно, что такие посты на «Авито» были. Ведь существуют даже порталы и форумы, где можно приобрести списанную военную технику или запчасти для нее.

Это не запрещено законом. Но боевые машины должны быть демилитаризованы (с них нужно снять вооружение и активную броню) и переведены в разряд тягачей или вездеходов. Как правило, под списание попадает устаревшая по всем параметрам техника, хоть и с небольшим пробегом.

Судя по скриншотам, которые опубликовали авторы фейка, техника, якобы выставленная на «Авито», старая. Об этом говорит название модели бронетранспортера БТР-70: их выпускали серийно с 1976 года, а разрабатывать начали более 50 лет назад. По данным бюллетеня Military Balance, на 2020 год в России оставалось 200 БТР-70 (1500 БТР-80) и около 4000 БТР-60/70 на хранении.

Таким образом, то, что украинские Telegram-каналы выставляют как «разворовывание» армии, — старый законный и естественный процесс избавления российских вооруженных сил от устаревшей техники.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.