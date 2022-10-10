Фейк: на аэродроме в Калужской области уничтожены два Ту-22М3 | 360°

Все новости

Подмосковье

10 октября 2022, 14:31

Подмосковье поддержит мобилизованных и выполнит план по социальным программам

Важное

10 октября 2022, 14:30

Губернатор Подмосковья навестил семью добровольца спецоперации и пообещал поддержку

Реклама

Общество

10 октября 2022, 14:27

Фейк: взрыв на Крымском мосту ограничил снабжение ВС РФ на Херсонском направлении

Подмосковье

10 октября 2022, 14:25

Воробьев отметил успехи школы в Орехово-Зуеве и учителя Дмитрия Лутовинова

Спецоперация

10 октября 2022, 14:22

ВС РФ уничтожили две базы хранения топлива для техники ВСУ в Днепропетровской области

Подмосковье

10 октября 2022, 14:20

Центры поддержки семей мобилизованных откроют в Подмосковье — Воробьев

Подмосковье

10 октября 2022, 14:13

Сергиев Посад, Истра и Серпухов стали самыми популярными направлениями у пользователей каршеринга в Подмосковье

Армия

10 октября 2022, 14:13

Фейк: на аэродроме в Калужской области уничтожены два Ту-22М3

Подмосковье

10 октября 2022, 14:13

Воробьев отметил роль волонтеров при доукомплектации мобилизованных в Подмосковье

Армия

10 октября 2022, 14:13

Фейк: на аэродроме в Калужской области уничтожены два Ту-22М3

Сообщения об уничтоженных Ту-22М3 на аэродроме Шайковка оказались фейком

Читать 360tv в

СМИ распространили недостоверную информацию о том, что на военном аэродроме Шайковка дроны уничтожили два самолета Ту-22М3. «360» разобрался в ситуации.

Реклама

Фейк

На военном аэродроме Шайковка в Калужской области в результате атаки дронов уничтожены два ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3, сообщили некоторые СМИ.

Правда

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил, что на аэродроме Шайковка произошел взрыв. Однако никакая инфраструктура не пострадала, заявления об этом — фейк.

«Упал беспилотник, предположительно, прилетевший со стороны границы. Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе — нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Самолеты

Армия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама