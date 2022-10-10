Фейк: на аэродроме в Калужской области уничтожены два Ту-22М3 | 360°

Армия 10 октября 2022, 14:13 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: на аэродроме в Калужской области уничтожены два Ту-22М3 Сообщения об уничтоженных Ту-22М3 на аэродроме Шайковка оказались фейком РИА «Новости»

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СМИ распространили недостоверную информацию о том, что на военном аэродроме Шайковка дроны уничтожили два самолета Ту-22М3. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

На военном аэродроме Шайковка в Калужской области в результате атаки дронов уничтожены два ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3, сообщили некоторые СМИ.

Правда

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил, что на аэродроме Шайковка произошел взрыв. Однако никакая инфраструктура не пострадала, заявления об этом — фейк.

«Упал беспилотник, предположительно, прилетевший со стороны границы. Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе — нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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