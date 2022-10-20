Фейк: мобилизованным россиянам выплачивают «мизерное» пособие | 360°

Армия 20 октября 2022, 19:05 (обновлено: 20 октября 2022, 20:35) Фейк: мобилизованным россиянам выплачивают «мизерное» пособие РИА «Новости»

Читать 360tv в

В соцсетях появились фейковые сообщения о «мизерном» размере пособия, которое выплачивают мобилизованным в России. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Мобилизованным жителям Башкирии пришли первые зарплаты — всего 1800 рублей, заявили в одной из групп во «ВКонтакте» со ссылкой на статью в местном СМИ.

Реклама

«По словам родственников, деньги приходят на карты банка ВТБ, которые выдали на полигоне. У многих солдат семьи, ипотеки и кредиты», — утверждают авторы фейка.

Реклама

Правда

В материале, на который сослались авторы поста, действительно говорится о том, что нескольким мужчинам, мобилизованным 27 сентября, выплатили по 1800 рублей. Однако в той же статье приводятся слова супруги одного из военнослужащих, которая отмечает, что это пособие лишь за четыре дня — с 27-го по 30-е число.

На горячей линии по частичной мобилизации уточнили, что зарплата начисляется в период с 10-го по 20-е число месяца, следующего за расчетным. Значит, с 10 по 20 октября военнослужащим поступили деньги за сентябрь. Таким образом, еще ни один призванный на службу россиянин не мог получить пособие за полный месяц.

Несколько дней назад президент Владимир Путин подписал указ о неукоснительном соблюдении сроков и размеров выплат мобилизованным на уровне не менее 195 тысяч рублей в месяц даже на время обучения и переподготовки. Соответствующим вопросом уже занимается глава Министерства финансов Антон Силуанов.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.