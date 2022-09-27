Фейк: мобилизованных жителей Воронежской и Липецкой областей уже отправили в зону спецоперации | 360°

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Фейк: мобилизованных жителей Воронежской и Липецкой областей уже отправили в зону спецоперации

Информация об отправке мобилизованных россиян в зону СВО без подготовки оказалась фейком

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Украинские фейковые аккаунты распространяют информацию о том, что мобилизованных россиян отправляют в зону спецоперации всего через несколько дней после призыва. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

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В соцсетях публикуют недостоверные сообщения о том, что жителей Воронежской и Липецкой областей, попавших под частичную мобилизацию, направили в зону российской спецоперации на Украине почти сразу после призыва на военную службу.

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Один из таких постов сопровождается скриншотом переписки, в которой «россиянин» жалуется, что «друга уже на третий день отправили в бой, никаких учебок, никакого инструктажа, прямо из автобуса сразу отправляют в котел».

Правда

Эту информацию опровергло как правительство Липецкой области, так и официальные СМИ Воронежа. На самом деле все мобилизованные мужчины сначала проходят обучение, слаживание, объединяются в команды, и только потом их могут направить в зону СВО. Причем далеко не все попадут на фронт.

Фейковые сообщения пишут с украинских поддельных аккаунтов. Переписка не имеет никаких данных, в том числе даты и имен.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Армия

Частичная мобилизация в РФ

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