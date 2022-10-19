Фейк: БТР переехал одного из мобилизованных солдат | 360°

Армия 19 октября 2022, 18:53 Фейк: БТР переехал одного из мобилизованных солдат Сообщения о том, что БТР наехал на мобилизованного, оказались фейком

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В Сети появились недостоверные сообщения о том, что во время построения мобилизованных на плацу водитель БТР не заметил одного из военнослужащих и наехал на него. «360» выяснил, что и когда произошло на самом деле.

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Фейк

В одной из групп во «ВКонтакте» опубликовали пост с видео о том, как во время «построения мобилизованных» водитель бронетранспортера не заметил стоящего с краю мужчину и «переехал его».

Правда

На самом деле происшествие, попавшее на видео, произошло в 2014 году, на присяге военнослужащих 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады в городе Уссурийске Приморского края.

На торжественном мероприятии БТР, задействованный в параде, маневрировал на плацу, механик-водитель не рассчитал и на повороте наехал на 18-летнего срочника. Тот отделался легкими травмами.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.