Российская армия использует отечественные дроны: подробности | 360°

Армия 23 сентября 2022, 18:19 Поделиться Telegram

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Viber Миссия выполнима. Российские беспилотники спасают человеческие жизни Военный летчик Попов заявил, что военные дроны стали необходимостью Wikipedia.org

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Российские дроны активно используются в армии. Современные беспилотники-камикадзе умеют выслеживать цели, распознавать их и оперативно наносить удар. Однако самым главным призванием БПЛА остается сохранение человеческой жизни.

Армия активно использует дроны

Российские военные начали активно эксплуатировать новые дроны. Их создала компания ZALA Aero, которая входит в концерн «Калашников» и также поставляет Вооруженным силам беспилотные летательные аппараты «Куб» и «Ланцет».

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Оба беспилотника относятся к так называемым дронам-камикадзе. По сути, это барражирующие боеприпасы, идея которых зародилась еще в конце 1970-х годов. Такие летательные аппараты способны долгое время выжидать в воздухе цель и атаковать ее по команде оператора.

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БПЛА «Ланцет» может поражать цель на расстоянии 40 километров. Дрон «Куб» прошел государственные испытания в ноябре 2021 году и способен летать до получаса со скоростью 130 километров в час. В августе «Куб-БЛА» прошел опытную эксплуатацию и будет служить на транспортно-десантных катерах и кораблях спецназначения.

Беспилотники стали необходимостью

Заслуженный военный летчик Владимир Попов рассказал в беседе с «360», что использование беспилотных систем прежде всего помогает минимизировать потери личного состава. В сущности любые дроны — один из факторов гуманного отношения к людям при ведении боевых действий.

«Сегодня чаще всего используют беспилотники ударного направления, разведывательные, а также те, что выполняют корректировку огня и общее ведение боевых действий. БПЛА — будущее современных вооруженных конфликтов, кроме того, использование дронов уже стало необходимостью», — объяснил военный пилот.

Он отметил, что российские беспилотники, во-первых, отвечают соотношению цены и качества. Во-вторых, у них хорошие характеристики. Небольшие размеры и малошумность позволяет дронам выполнять задачи точечного характера: выбирать конкретную цель, в том числе бронированную, и уничтожать ее. Сегодня это особенно важно.

Telegram-канал «Военный сведомитель»

Роботы спасают жизни солдат

Дроны, которые относятся к барражирующими боеприпасам, не просто летят на поражение к заранее заданной цели, а выбирают ее по мере поступления команды, добавил Попов. За счет того, что подобный БПЛА может достаточно долго находиться в воздухе, он выполняет задачи более качественно.

Такой беспилотник может выявить даже замаскированный объект. Кроме того, цели бывают мобильными и довольно быстро передвигаются, например БТР, танки, зенитные ракетные установки. Чтобы их поразить, как раз нужен эффективный боеприпас, умеющий выборочно находить и уничтожать цели Владимир Попов.

По слова эксперта, одноразовые дроны доказали свою целесообразность и необходимость развивать именно это направление в военной технике. Разумеется, когда это достаточно безопасно, можно послать людей, пилотируемые самолеты и вертолеты. Но бывают слишком опасные ситуации.

«Если сложная обстановка, плохие погодные условия, у противника сильная система ПВО, зачем рисковать? Любая машина все равно дешевле жизни человека. Ведь эффективность в том и заключается, чтобы как можно больше сберечь людского ресурса при выполнении тех или иных сложных и при этом необходимых боевых задач», — подчеркнул Попов.

Российским дронам реклама не нужна

Во многом функциональность беспилотника зависит от его конструкции, заметил военный летчик. Машины, о которых идет речь, работают на ближних дистанциях, когда нужна помощь, чтобы пробить брешь в обороне противника, задержать его или хотя бы осложнить наступление.

Разумеется, можно послать боевой вертолет или штурмовик Су-25, но это и дорого, и долго согласовывается. За это время объект успеет уйти, отстрелявшись, или сменить позиции, пояснил Попов. Для применения дрона достаточно приказа командира батальона либо полка, БПЛА можно использовать оперативно, исходя из обстановки.

Они работают против бронемашин различного класса, включая те, что вооружены крупнокалиберным пулеметом и противотанковыми средствами поражения, а также против танков. Беспилотники бьют с воздуха, а верхняя часть у броневиков, как правило, слабо защищена. Поэтому дроны гарантированно поражают цель Владимир Попов.

Собеседник «360» уточнил, что российская армия поначалу не стремилась афишировать свои дроны. Однако сейчас, когда БПЛА массово используются, скрыть этот факт уже невозможно. Хотя некоторые отечественные беспилотники так и не вышли из тени секретности: их задействуют пока лишь в качестве экспериментальных машин.

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