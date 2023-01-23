Армия 23 января 2023, 19:22 Указ о частичной мобилизации еще действует. Что означает заявление Пескова Политолог Светов: в ближайшие полгода в России не будет второй волны мобилизации РИА «Новости»

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действие президентского указа о мобилизации не прекращено, хотя призыв военнослужащих запаса завершился. «360» узнал, что мог иметь в виду пресс-секретарь Владимира Путина и нужно ли ждать «второй волны».

Призыв завершен, мобилизация — нет

В разговоре с журналистами Дмитрий Песков вновь подтвердил, что призыв в рамках частичной мобилизации окончен, и призвал ориентироваться на заявления главы государства, который неоднократно говорил об этом ранее.

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Однако частичная мобилизация подразумевает и другие мероприятия, необходимые для выполнения задач Вооруженными силами. Так представитель Кремля ответил на вопрос, почему действие указа до сих пор не прекратили.

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«Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими и так далее. В этой части указ продолжает работать», — процитировал Пескова РБК.

Пресс-секретарь президента также отметил, что остается в силе и седьмой, засекреченный пункт.

РИА «Новости»

В тексте указа о частичной мобилизации есть положения, не затрагивающие призыв россиян. К примеру, некоторые пункты обеспечивают права мобилизованных: в частности, они приравниваются к контрактникам. Документ также регулирует срок такого контракта — до завершения частичной мобилизации.

Политолог, журналист Юрий Светов в разговоре с «360» заметил, что Пескову стоило дать столь подробные разъяснения ранее, хотя бы в начале года.

«Три недели активно идут эти дебаты — почему указ президента еще в силе. „Яблочные“ депутаты пиарятся, делают запросы, заявления, изображая из себя защитников прав человека», — напомнил он.

Проблемы «первой волны»

Президентский указ содержит «секретный» пункт, поэтому конкретно прокомментировать заявления пресс-секретаря Владимира Путина сложно, добавил политолог.

«Наверняка в закрытой части есть моменты, связанные с преобразованием работы военкоматов. В плане цифровизации и налаживания четкой работы», — предположил Светов.

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный высказал похожую точку зрения.

«Мобилизация выявила очень много нюансов, связанных с учетом, отсутствием современной базы данных, работой призывных комиссий, которые в погоне за числом призывников, „спущенным сверху“, порой принимали решения, невзирая на состояние здоровья людей, призываемых в рамках частичной мобилизации», — сказал он «360».

РИА «Новости»

В результате были «неединичные случаи», когда в действующие части попадали мобилизованные, которых по состоянию здоровья нельзя отправлять в зону СВО.

«Получается, вместо того чтобы они работали на благо родины, их призвали. Теперь они находятся в действующих частях, но при этом не участвуют в боевых действиях», — добавил политолог.

Подлесный отметил, что даже сейчас, когда многие процедуры, связанные с мобилизацией, прекращены, остались проблемы, которые нужно решать.

Будет ли «вторая волна» частичной мобилизации?

«Конечно, можно мобилизовать еще несколько десятков тысяч. Но кто ими будет командовать и как?» — заявил Подлесный, отметив, что в России назрела проблема нехватки офицерских кадров.

Светов согласился с коллегой в вопросе о «второй волне»: по его словам, «надобности» в продолжении мобилизации нет. Свое мнение он аргументировал тем, что военнослужащие «первой волны» еще не до конца вооружены.

РИА «Новости»

«Во-вторых, есть ли потребность в увеличении численности? Или сразу с запасом набирали? Это все вопросы. Ясность, возможно, наступит в феврале, когда начнут сбываться прогнозы о нашем широком наступлении», — заверил эксперт.

В первой половине 2023 года призыва в рамках частичной мобилизации можно не ждать, подытожил Светов.