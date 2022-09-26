Какие вещи можно и нельзя брать во время мобилизации: инструкция | 360°

Армия 26 сентября 2022, 23:31 Поделиться Telegram

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Viber Обеспечат всем необходимым. Мобилизованным рассказали, что можно брать с собой для несения службы Военный историк Юрий Кнутов рассказал, кто обеспечивает быт мобилизованных РИА «Новости»

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Призванных в рамках частичной мобилизации россиян обеспечат одеждой, экипировкой, трехразовым горячим питанием, средствами гигиены и другими необходимыми для жизни и несения армейской службы вещами. Но при этом никто не запрещает призывникам брать с собой личные вещи, которые стану заменой казенных. Но здесь главное — не переусердствовать и, как посоветовали представители Минобороны, с собой лучше брать только самое необходимое.

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Важные вещи

Военнослужащих, включая призванных в рамках частичной мобилизации, станут кормить три раза в день горячим питанием. Если же обстоятельства не позволят разогреть пищу, то вместо нее раздадут индивидуальные пайки со сбалансированным питанием. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Объясняем.рф», в списке ответов на самые часто задаваемые вопросы о частичной мобилизации.

«После прибытия мобилизованного в расположение воинской части он будет обеспечен трехразовым горячим питанием. В случае невозможности доставить горячее питание будут выдаваться индивидуальные пайки», — говорится в сообщении.

При этом призывники могут взять с собой продукты длительного хранения и необходимые лекарства. Кроме того, мобилизованным разрешается привезти с собой предметы личной гигиены: зубные пасты, щетки, а также средства для бритья определенных марок, если к другим брендам выработалась индивидуальная непереносимость.

Источник фото: T.me/obyasnayemrf

Кроме того, мобилизованные могут взять с собой фонарики, батарейки, походную подушку, мультитулы для ремонта гаджетов, а также тактические перчатки.

Все обмундирование призывник получит сразу после прибытия в воинскую часть, в том числе качественную зимнюю одежду, как и все действующие российские военные. Однако на всякий случай с собой можно взять личное термобелье.

За сохранность казенной одежды ответственность несет военнослужащий. Заменить детали обмундирования могут только в том случае, если в дальнейшем носить их уже невозможно.

Кроме военной формы, мобилизованные также получат средства индивидуальной бронезащиты, предусмотренные нормами обеспечения действующих военных.

Мобильник по часам

Призванные в рамках частичной мобилизации могут взять с собой кнопочный телефон. Смартфоны в армии запрещены. Но даже простую «звонилку» для связи с родными и близкими придется хранить в определенном месте. Время использования телефона определит командир. Лучше выбирать гаджет без камеры, потому делать фотографии и снимать видео во время прохождения службы запрещено.

РИА «Новости»

Аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Life посоветовал попадающим под мобилизацию брать телефоны с аккумулятором, который рассчитан на 2000 Ампер-часов и больше. По его словам, большую часть времени гаджет будет находиться в авиарежиме, что позволит ему сохранить заряд на срок до одного месяца.

При выборе телефона лучше отдать предпочтение аппаратами с разъемом micro USB, что позволит использовать любой стандартный провод. Также с собой стоит взять проводные наушники, которые подойдут к кнопочному телефону с разъемом 3,5 миллиметра.

Гарантии обеспечения

На территории воинской части за обеспечение личного состава всем необходимым отвечают командир и служба тыла, а в подразделении ответственность лежит на старшине. Об этом «360» рассказал военный историк Юрий Кнутов

РИА «Новости»

«В полку есть служба тыла, есть заместитель командира полка по тылу, который организовывает работу по обеспечению военных всем необходимым: начиная от продуктов питания, заканчивая формой и экипировкой», — рассказал эксперт.

Кнутов пояснил, что у командира полка есть сразу несколько заместителей, которые занимаются вопросами обеспечения солдат вооружениями, средствами связи и другими необходимыми вещами. Так обычно выстраивается структура Вооруженных сил. В случае с мобилизованными все останется без изменений. Из призванных сформируют части, где назначат командование и ответственных за обеспечение и обучение личного состава.

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