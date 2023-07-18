Эксклюзив 18 июля 2023, 19:59 «Море огня». Что известно о минометах «Дрок» — новинке российской армии Военный эксперт Кошкин: скорострельные минометы 2С41 «Дрок» выдают море огня Самоходный миномет «Дрок» на базе бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» / РИА «Новости»

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«Ростех» передал российской армии первую экспериментальную партию скорострельных 82-миллиметровых минометов 2С41 «Дрок». Они способны выдавать залп из 10 выстрелов в минуту, а вести огонь можно, не покидая машину. Боекомплект вмещает более 40 мин и поддерживает дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом кругового вращения. О других возможностях и целях создания боевой скорострельной техники «360» рассказал военный эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Далее — прямая речь.

Для чего нужен 2С41 «Дрок»

Подобные машины создают для боев на территории города — как для защиты, так и для наступательных действий. «Дрок» позволяет уничтожать огневые точки, не выходя из машины, обеспечивая должную безопасность солдатам.

«Дрок» будет морем огня, которое укрепляет возможности автомобиля, созданного на базе «Тайфун». Возможно, поставка скорострельного миномета — ответ за запрос подразделений: Росгвардии, разведки или Сухопутных войск.

РИА «Новости»

Сегодня боевые задачи выполняют малые группы военных, которые, с одной стороны, оснащены бронетанковой защитой, а с другой — идет мощнейшая пневмоподдержка. «Дрок» — бронированный автомобиль со скорострельной поддержкой людей и прямым выполнением задач.

«Дрок» — замена другой техники?

Сегодня нет смысла менять одну технику на другую. В условиях выполнения боевых задач вся техника, которая есть у подразделения, остается. Одновременно на фронт поступают новые образцы.

РИА «Новости»

Модели осваивают и впоследствии вводят в работу в экспериментальном режиме. Со временем подразделения уже решают, стоит ли эксплуатировать ту или иную технику в полной мере, анализируя ее работу на практике.

«Дрок» по своей сути похож на автоматический гранатомет АГС-17. Только скорострельный миномет выполнили в условиях инсталляции на базе боевого бронеавтомобиля «Тайфун».