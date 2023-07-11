Армия 11 июля 2023, 12:12 «Казань», «Белгород» и «Генералиссимус Суворов». Что известно о главных российских подлодках Капитан первого ранга Дандыкин: российские подлодки превосходят западные РИА «Новости»

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Атомные российские подлодки по праву называют гордостью флота. Большинство данных о них засекречены, однако информация в открытом доступе явно дает понять, что Россия готова дать отпор любому врагу.

Атомный крейсер «Казань»

История создания

Головной атомный подводный крейсер К-561 «Казань» — российская многоцелевая атомная подводная лодка IV поколения. Она построена по модернизированному проекту «Ясень-М» и по большинству показателей не имеет аналогов в мире. Подлодку также называют бесшумной.

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Субмарина может двигаться над водой со скоростью 16 узлов — почти 30 километров в час. Под водой выжимает 31 узел — более 57 километров в час. Предельная глубина погружения подлодки — 600 метров, в автономном плаванье может находиться до 100 суток.

Характеристики и вооружение АПЛ «Казань»

Вооружение на подлодке стоит более чем серьезное: она может нести более трех десятков самонаводящихся телеуправляемых торпед УСЭТ-80 либо универсальных глубоководных самонаводящихся торпед «Физик», а также морские мины.

Еще в боекомплект «Казани» вошли сверхзвуковые универсальные противокорабельные ракеты среднего радиуса действия «Оникс», гиперзвуковые противокорабельные «Цирконы» (либо крылатые ракеты для уничтожения наземных целей «Калибр»). За ПВО отвечают переносные зенитные ракетные комплексы «Игла-С» и «Верба».

Американцы утверждают, что на этой российской подлодке вместо традиционного гидроакустического комплекса МГК-600Б «Иртыш-Амфора» установлены некие модернизированные установки изогнутой формы. Они занимают меньше места и дают лучшую поисковую способность.

Субмарины К-560 «Северодвинск» и К-573 «Новосибирск» в принципе похожи на «Казань» и техническими характеристиками, и огневой мощью. Все они стоят на службе Военно-морского флота России.

РИА «Новости»

Подлодка специального назначения «Белгород»

Почему БС-329 «Белгород» называют подлодкой Судного дня?

АПЛ специального назначения БС-329 «Белгород» проекта «Антей» — самая большая в мире боевая субмарина, единственный представитель проекта 09852. Ее длина — 184 метра, ширина корпуса превышает 18 метров, экипаж насчитывает 120 человек.

Однако «Белгород» называют подлодкой Судного дня не из-за размеров. Она способна нести уникальные ядерные торпеды-дроны «Посейдон», которые могут не просто поражать заданную цель, а действовать по сложной программе в течение месяцев или даже лет на расстоянии в тысячи километров и почти на любой глубине.

Есть ли аналоги БС-329 «Белгород» в мире?

Аналогов в мире у российской субмарины нет. Она способна двигаться под водой со скоростью 32 узла — около 60 километров в час, максимальная глубина погружения — 600 метров, может находиться в автономном плаванье почти четыре месяца.

Судно передали флоту в июле 2022 года, и его появление сильно взволновало мировую общественность. В январе 2023-го для «Белгорода» изготовили первый боекомплект «Посейдонов». Скоро подлодка специального назначения заступит на боевое дежурство.

Сравнение силуэтов БС-329 и подводной лодки проекта 941 «Акула» / Викимедиа

Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов»

История создания

Второй серийный атомный ракетоносец стратегического назначения модернизированного проекта «Борей-А» — К-553 «Генералиссимус Суворов» — относится к IV поколению субмарин.

Создатели субмарины с помощью новых технических решений постарались улучшить все основные характеристики судна. Мощность энергетической установки повышена на 20%, у подлодки высокая маневренность и акустическая малозаметность.

Характеристики К-553 «Генералиссимус Суворов»

«Генералиссимус Суворов» способен погрузиться на глубину до 480 метров и быть полностью автономным 90 суток со 107 членами экипажа на борту. Подводная скорость крейсера — 29 узлов, или почти 54 километра в час.

Вооружена субмарина советским противолодочным ракетно-торпедным комплексом «Водопад», торпедами калибра 533 миллиметра, крылатыми ракетами, минами. Помимо этого, на борту находится комплекс с баллистическими ракетами «Булава». За ПВО отвечают переносные зенитные ракетные комплексы «Верба» и «Игла-1М».

В чем уникальность российских подлодок

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «360» отметил, что главными российскими подводными лодками можно, безусловно, считать многоцелевые суда проекта 885М «Ясень-М»: «Казань», «Новосибирск», «Северодвинск» и другие.

«Это субмарины IV поколения, которые могут решать различные задачи. Они вооружены ракетными комплексами „Калибр“, противокорабельными ракетами „Оникс“ и гиперзвуковыми ракетами „Циркон“», — уточнил Дандыкин.

Нерпа загорает на российской военной подлодке, 2016 год / «ВКонтакте»

По ряду параметров российские подводные крейсеры превосходят многоцелевые подлодки США типа «Вирджиния». Например, американская субмарина имеет вдвое меньшую рабочую глубину погружения, а также несет меньше ракет.

Кроме того, у России есть судно, которое предназначено для несения атомных подводных дронов «Посейдон», — атомная подводная лодка специального назначения «Белгород», самая большая подлодка в мире. Есть на подходе и новые субмарины. Василий Дандыкин

Дандыкин также напомнил, что сейчас российские специалисты разрабатывают семейство дизель-электрических подлодок проекта «Лада». Уже спущены на воду субмарины «Кронштадт» и «Великие Луки» — будущее неатомного подводного флота.