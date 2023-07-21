Армия 21 июля 2023, 14:08 Черта в Черном море. Россия показала, как ответит Западу на провокации Политик Клинцевич: командующий ЧФ на учениях показал, каким может быть ответ России Пресс-служба Минобороны

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Черноморский флот наглядно продемонстрировал, что будет с нарушителями, которые осмелятся войти в подконтрольные России воды Черного моря. Это было не «бряцание оружием», а констатация факта: толерантность закончилась.

Учения в Черном море

Корабли и авиация Черноморского флота провели учения. Во временно закрытом для судоходства районе Черного моря отработали задержание судна-нарушителя, а также поражение мишени противокорабельными крылатыми ракетами с катера «Ивановец».

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Россия 17 июля официально отказалась от участия в зерновой сделке. Причина — невыполнение условий со стороны ООН и остальных участников соглашения. С полуночи 20-го числа российские военные стали считать все суда, следующие в украинские порты, перевозчиками опасных грузов. Страны, под чьими флагами пройдут корабли, приравняют к участникам конфликта на стороне Украины.

Киев в ответ заявил, что рассматривает новый вариант маршрута транспортировки зерна: через территориальные воды Болгарии и Румынии. Однако для этого хотят получить гарантии безопасности от международного сообщества.

Провокации получат жесткий ответ

Экс-член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил в разговоре с «360», что прошедшие учения можно считать подтверждением серьезности намерений России после отказа от зерновой сделки.

«Вне всякого сомнения, будут провокации как с гражданскими, так и с военными судами. И то, что командующий Черноморским флотом на учениях четко конкретизировал задачу, как будут проводить эти мероприятия в новых сложившихся условиях, очень важно», — объяснил Клинцевич.

Политик предупредил, что провокаторам точно не стоит идти на такой риск — последствия будут крайне плачевными. Терпение у России уже закончилось, толерантность тоже, тем более что порядочность в современно мире принимают за слабость. Теперь все почувствуют, сильна или слаба Москва в своих действиях и поступках.

Иностранные частные судовладельцы, скорее всего, не станут отправлять суда в опасную зону, добавил Клинцевич. На страховую компенсацию рассчитывать не придется — было официальное предупреждение.

Однако в этом случае отдельные государства, такие как Соединенные Штаты, найдут деньги для компенсации судовладельцам, чтобы дополнительно демонизировать Россию. Но нас такое не остановит: и досматривать будем, и топить будем. Мне кажется, в этом уже нет сомнений. Франц Клинцевич

Россия отказывается быть вассалом

Украинская сторона, по словам Клинцевича, может попытаться выбрать альтернативный маршрут для отправки зерна. Но пройти через территориальные воды Румынии и Болгарии будет достаточно сложно.

«Там есть так называемая закрытая зона специальной военной операции, которую объявила Россия в связи с возможными провокациями и террористическими действиями. К тому же Украина — лающая собачка. Зерно все равно уже принадлежит четырем американским компаниям», — сказал политик.

РИА «Новости»

Собеседник «360» допустил, что у России будут проблемы с Турцией: ее президент Реджеп Тайип Эрдоган был и остается главным действующим лицом и выгодоприобретателем в зерновой сделке. Для него это соглашение крайне важно.

«Российская сторона в связи с президентскими выборами в Турции пошла Эрдогану навстречу и продлила сделку, получив при этом огромные имиджевые потери. Но не думаю, что это как-то позитивно повлияет на нынешнюю ситуацию», — сказал политик.

По его мнению, Москве пора показать: она больше не потерпит попыток обращаться с ней по принципу «я — хозяин, ты — вассал». Аргументов для этого вполне хватит.