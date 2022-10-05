Уголовное дело за уклонение от мобилизации. Чем грозит отказ подписать повестку | 360°

Армия 05 октября 2022, 19:59 Поделиться Telegram

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Viber В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации. Чем грозит отказ подписать повестку Адвокат Калинов: первые приговоры уклонистам будут обвинительными и строгими

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Следователи возбудили первое уголовное дело за уклонение от частичной мобилизации. Житель Пензы отказался подписать повестку, его задержали при участии ОМОНа. Мужчина вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Пока одни говорят о расхождениях в трактовках норм и прав, другие уверены: этот процесс будет показательным.

Уголовное дело за уклонение

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Против 32-летнего жителя Пензы возбудили уголовное дело за уклонение от призыва в рамках частичной мобилизации (328-я статья Уголовного кодекса, «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»), сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, это первый подобный случай, о котором стало известно публично.

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«Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. <…> Он отказался подписать повестку в военный комиссариат», — пояснил правозащитник.

Дело расследует Зареченский межрайонный следственный отдел СК. Следователь должен сегодня выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Чиков заявил, что, согласно разъяснениям Верховного суда, указанная статья применяется лишь к тем, кто уклоняется от призыва на срочную службу. Она предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Адвокат задержанного подал ходатайство о прекращении уголовного преследования.

Двоякое трактование норм и прав

Правозащитник Александр Ионов рассказал «360», что в подобных ситуациях стоит применять те статьи и нормативные правовые акты, которые касаются непосредственно частичной мобилизации, а не срочной службы.

«Безусловно, здесь, думаю, суд должен дать определение. И переквалифицировать его статью. <…> Мы не знаем, при каких обстоятельствах он уклонялся от призыва, как это все зафиксировали сотрудники соответствующих служб — полиции, военного комиссариата», — пояснил Ионов.

Политическая составляющая

По мнению Ионова, это дело — серьезная политическая история. Ведь сейчас возможно двоякое трактование каких-либо норм и прав, что позволит действовать так же в отношении других людей, отказывавшихся подписывать повестки во время частичной мобилизации.

«Военкомы начнут этим заниматься. В итоге ситуация будет еще хуже, чем когда призывали больных, раненых и прочих», — подчеркнул Ионов.

Он напомнил, что гражданин, подлежащий призыву, должен информировать военкомат о своем месте жительства, семейном положении и работе. В противном случае комиссариат располагает лишь той информацией, которая была по предыдущему адресу. В результате это может вызывать путаницу.

«Желательно, чтобы военные комиссариаты, так как у них есть юристы, собирая людей <…> на сборы учебные, <…> понимали, что любые искажения нормы права <…> могут вызвать негатив», — подчеркнул собеседник «360».

РИА «Новости»

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов назвал сам факт отказа подписать повестку уклонением. Вероятнее всего, после этого и был составлен соответствующий акт. Более того, статья 328-я как раз применяется в контексте частичной мобилизации, добавил эксперт. Однако если человек ранее не был судим, в такой ситуации ему, скорее всего, грозит лишь условный срок.

«Нельзя исключать показательный процесс, чтобы другим неповадно было. Но брать в изолятор временного содержания <…> конечно, это не соответствует, на мой взгляд, преступлению», — подытожил Калинов.

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