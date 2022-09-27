Бизнес попытался нажиться на призывниках: подробности | 360°

Армия 27 сентября 2022, 22:00 Поделиться Telegram

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Viber Нравственный закон столкнулся с экономическим. Бизнес попытался нажиться на мобилизованных Военный эксперт Матвийчук заявил, что угрожать мобилизацией нельзя Фото freepik.com

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Некоторые магазины спецодежды с началом частичной мобилизации взвинтили цены. Традиция закупать в армию все снаряжение пошла с горбачевских времен и укрепилась во времена чеченских войн. Однако современная армия России готова полностью экипировать новобранцев любого вида войск.

Не повод для наживы

Глава Бурятии Алексей Цыденов возмутился повышением стоимости товаров для мобилизованных. По словам чиновника, в воинских частях Кяхтинского района республики ему пожаловались, что продавцы спецодежды, обмундирования и снаряжения резко повысили цены на свой ассортимент.

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Цыденов в Telegram-канале напомнил продавцам, что мобилизация — не повод для наживы и заработка сверхприбылей, поэтому цены лучше побыстрее вернуть к прежним отметкам. В противном случае коммерсантам стоит самим начать готовиться к мобилизации.

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«Дойдем до каждого!» — пообещал глава Бурятии.

Чиновник также напомнил работодателям, что независимо от формы собственности компании или организации за всеми мобилизованными сохраняются их рабочие места. Сотрудника-призывника можно отправить в отпуск без содержания и временно взять другого специалиста.

Фото freepik.com

Призывникам помогут власти

Ранее сообщалось, что во многих регионах власти сами закупают все необходимое для призывников. Например, губернатор Московской области Андрей Воробьев дал команду доукомплектовать мобилизованных Подмосковья необходимым снаряжением, актуальным для этого времени года.

Большинство отечественных продавцов и производителей спецодежды не стали пользоваться ситуацией в стране. Менеджер по закупкам омского магазина спецодежды STAFF-Wear Елена Борисова в разговоре с «360» заверила, что их компания не повышала цены в связи с частичной мобилизации и не планирует это делать.

«Ничего подобного у нас нет, мы работаем в штатном режиме и не повышали цены. Хотя сейчас покупателей стало намного больше. Думаю, многие решили быстро заработать после того, как увидели, насколько быстро стал расходиться товар», — предположила Борисова.

Почтовая марка СССР 1943 года. Фото wikipedia.org

Мобилизацию нельзя превращать в наказание

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «360» отметил, что в период мобилизации в стране должны главенствовать не столько финансово-экономические, сколько нравственные законы. В такие времена наоборот нужно снижать цены, вспомнить лозунг «Все для фронта! Все для победы!».

«Очень многие частные компании не могут упустить возможность нажиться. Это морально-нравственный такой перекос. Однако я не думаю, что мы можем сейчас написать указ и заставить всех все продавать дешево. Тут с людьми должны работать местные власти районов, губерний», — сказал Матвийчук.

Угрожать мобилизацией, подчеркнул он, неправильно — это не наказание. Призыв происходит только на законных основаниях в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Любой человек, чьи права и обязанности будут нарушены, имеет право обратиться за юридической помощью.

Матвийчук уточнил, что на местах нужно помогать продавцам снаряжения: обеспечивать логистику и постараться убрать все препоны. Мобилизованные вполне могут обойтись без закупок спецодежды и снаряжения: всем необходимым их, как и положено, обеспечат в воинских частях.

«Это сказывается опыт Чеченской кампании, когда действительно не было обмундирования и все было плохо. Сегодня могу доложить, что в российской армии есть все, чтобы экипировать солдата для защиты его жизни и здоровья. Разумеется, если кто-то хочет купить что-то сверх стандартного обмундирования, он волен это сделать», — сказал полковник.

Отсутствие ответственности за взвинченные цены

Участник и ветеран боевых действий, ветеран группы Сил спецопераций ПГУ КГБ СССР Владимир Клюков отметил, что компании и конгломераты, которые начинают диктовать цены, прикрываясь конъюнктурой рынка, не несут за это никакой ответственности. Они путают рыночные отношения и рыночную экономику.

По словам Клюкова, традиция закупать все необходимое для службы появилась у солдат-срочников в результате реформ, которые проводил Генеральный секретарь, а впоследствии и президент СССР Михаил Горбачев. Именно он провозгласил радикальное сокращение вооруженных сил.

«Это автоматически потянуло за собой все сопутствующие аспекты, в том числе и производство. Включилась та самая рыночная экономика, минимализация расходов. Если армия была на длительное время рассчитана, условно говоря, на полмиллиона человек, то запасов не делали. Переход на контрактную, то бишь наемную, армию окончательно пошатнул обороноспособность страны», — пояснил Клюев.

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