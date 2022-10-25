США могут передать ВСУ новые боеголовки HAWK: это не помешает ходу СВО | 360°

Армия 25 октября 2022, 16:47 Бизнес-игра с дальним прицелом. Американские ракеты не помогут Украине, но подготовят США к столкновению с Китаем Военный эксперт Дандыкин: поставки ЗРК HAWK Украине ничего не изменят ЗРК HAWK / Викимедиа

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Соединенные Штаты Америки собираются пожертвовать Украине старые зенитно-ракетные комплексы HAWK, которые списали несколько лет назад. Хотя официально над «благодеянием» еще раздумывают, политологи уверены, что оружие уже передали ВСУ. Вот только кардинально очередные поставки ничего не решат, ведь российская армия, в отличие от украинской, использует собственный современный арсенал, с которым к тому же умеет мастерски обращаться.

США могут передать ВСУ новое оружие

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Американские политики рассматривают возможность отправки на Украину ЗРК средней дальности HAWK. Теоретически благодаря этому вооружению ВСУ смогут защитить свою территорию от атак российских беспилотников и крылатых ракет. Число комплексов, которые хотят передать, и боезарядов к нему не уточнили.

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«Новое» оружие традиционно не ново: комплекс приняли на вооружение американской армии еще в 1960 году для уничтожения самолетов. После основательных переделок HAWK доработали для перехвата ракет в полете. Их использовали в военных конфликтах в Ираке, Кувейте и Ливии, Чаде и Израиле.

Тем не менее ЗРК постоянно модернизировали, стараясь сохранить его актуальность. Однако в 1994 году работы остановили. На смену пришли более мощные комплексы Patriot, а позже, в 2002-м, внедрили переносные ЗРК прямой видимости с инфракрасным наведением FIM-92 Stinger. После этого HAWK окончательно списали.

Израильская мобильная пусковая установка HAWK M727 / Викимедиа

Армия России использует современное оружие

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «360», что комплекс ЗРК HAWK достаточно эффективный. Он аналогичен IRIS-T, несколько единиц которых Запад уже передал ВСУ и собирается переслать еще три. Это оружие определенно может решать локальные задачи по противовоздушной обороне.

«Качество HAWK будет определяться его работой — посмотрим, как они смогут ловить наши ракеты, которые умеют обходить перехватчики и доходить до цели, насколько эффективен этот ЗРК против наших беспилотников, в том числе дронов», — сказал он. Маловероятно, что новые поставки западных ракет что-то изменят в воздушном пространстве», — уверен военный эксперт.

По его словам, с ракетами-перехватчиками будут бороться подразделения ПВО: для их уничтожения есть специальные ракеты. Кроме того, задействуют ложные цели, отвлекающие внимание боеголовок, а также систему радиоэлектронного противодействия и прочее.

На всякое действие есть свое противодействие, это очевидно по всем направлениям. Конечно, новые поставки оружия создают определенные трудности для наших войск, но не более. Армия России пользуется современными отечественными разработками: всепогодный тактический ЗРК «Тор», ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Бук» и другими Василий Дандыкин.

Большая часть арсенала ВСУ, который относится еще к советскому периоду и хранился на Украине или был передан ей союзниками, уже уничтожена, отметил Дандыкин. Поэтому сейчас украинские войска будут использовать немецкие ЗРК IRIS-T. Однако несколько комплексов не смогут защитить стратегические объекты и прикрыть войсковые подразделения на поле боя.

Пусковая установка IRIS-T SL на шасси грузовика MAN / Викимедиа

Американцы играют вдолгую

Политолог и журналист Юрий Светов предположил, что зенитно-ракетный комплекс средней дальности HAWK уже находится на Украине. Москве пора привыкнуть — если речь идет о том, что Запад собирается отправить какое-то вооружение киевскому режиму, значит, его передали. Разговоры — только форма прикрытия.

«Так было и с французскими поставками, и с немецкими. Американцы все время так делают. Они же не хотят дать России возможность подготовиться к противодействию именно этому типу оружия. Его и дополнительно, конечно, будут передавать, ведь сейчас все время твердят, что противовоздушная система Украины не отвечает условиям СВО», — отметил Светов.

Он подчеркнул, что вопрос «почему российская армия не уничтожает пути поставок западного вооружения» остается открытым с самого начала специальной военной операции. Известно пять направлений, по которым оружие перевозят из Польши на территорию Украины. Однако эти магистрали и железнодорожные пути до сих пор не под ударами.

Говорят, что не атакуют, чтобы не страдали люди: дескать, везут поездами одновременно и вагоны с военной техникой, и вагоны с мирными жителями. Тем временем оружие все поступает Юрий Светов.

Собеседник «360» заверил, что Штаты наверняка продолжат передавать ВСУ оружие втихомолку — на это уже выделили деньги. Ведь американцы — бизнесмены. Многие ужасаются, что на поддержку армии Украины потрачено около 60 миллиардов долларов. Однако это меньше 10% от военного бюджета США в 880 миллиардов.

«На эти небольшие деньги они наняли страну, которая занимается противодействием России. Соединенные Штаты смотрят вдолгую — на тридцатые годы, когда придет время столкновения с Китаем. Поэтому надо ослабить россиян так, чтобы они ничем не могли помочь. Здесь все посчитали: так выгоднее, свои солдаты не гибнут, а чужих-то не жалко. Это такой бизнес-проект», — подытожил политолог.