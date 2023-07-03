Армия 03 июля 2023, 23:25 Бесшумный воздушный убийца. Беспилотник «Ланцет» напугал ВСУ уничтожением техники НАТО Полковник Литовкин: беспилотник «Ланцет» атакует без звука из-за электрического двигателя РИА «Новости»

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Переданная украинским военным западная военная техника оказалась бесполезна против российского беспилотника-камикадзе «Ланцет». На счету бесшумного дрона уже несколько самоходных артиллерийских установок, европейские гаубицы и даже танки. Эффективность и опасность российской разработки признали даже в Минобороны Украины, отметив, что атаки «Ланцетов» стали настоящей опасностью для находящихся на передовой войск, когда бюджетный в производстве беспилотник уничтожает дорогую западную военную технику одним ударом.

«Ланцет» пошел в атаку

Об увеличении атак российским беспилотником-камикадзе на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции сообщила британская газета The Telegraph. Авторы материала отметили, что с начала контрнаступления украинских войск количество уничтоженной военной техники убийственными дронам значительно выросло.

Украинские войска изучают возможности справиться с новой угрозой, но пока никакого выхода найти не смогли. Беспилотники «Ланцет» оказались слишком маневренными, чтобы стать целью для врага и продолжили атаковать западную технику.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Россия увеличила производство «Ланцетов». Он назвал дрон дешевым в производстве барражирующим боеприпасом, который способен уничтожить военную технику, во много раз превышающую его в размерах и цене.

«Все, что может повредить наше оборудование или представлять опасность для наших войск, вызывает у нас беспокойство», — заявил Сак и отметил, что «Ланцет» показал себя как отличное оружие.

Главная опасность беспилотника заключается в его боеголовке, которую он переносит. При ударе о цель дрон взрывается, уничтожая военную технику. Такое использование беспилотников дешевле, чем крылатые и баллистические ракеты с одинаковой эффективностью.

Повышенная секретность

В открытом доступе данных о беспилотнике «Ланцет» немного, заявил в беседе с «360» эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. Он подчеркнул, что производитель не раскрывает подробные характеристики о дронах, которые сейчас используют в специальной военной операции.

«Насколько я знаю, сейчас применяется „Ланцет — 3“ — это модифицированная версия с повышенным зарядом. Известно, что беспилотник может находиться в воздухе до 40 минут, а его дальность полета в зависимости от нагрузки составляет от 40 до 70 километров, скорость — от 80 до 120 километров в час. Это единственные данные, которые есть по этому типу беспилотника», — заявил он.

Беспилотники «Ланцет» оснащены электрическим двигателем, поэтому летают практически бесшумно, отметил полковник в отставке Виктор Литовкин. Он добавил, что благодаря таким характеристикам подлет барражирующего дрона войскам противника не слышен.

«Его, как и любой дрон, ведет оператор. Через объектив беспилотника наблюдает за полем боя и, если увидит достойную цель для атаки — танк, боевую машину пехоты или самоходную артиллерийскую установку, — направляет беспилотник в эту машину», — заявил Литовкин.

Но выяснилось, что «Ланцеты» не только неслышно подлетают для атаки, но также невидимы для отслеживающих воздушные цели войск.

Дрон-невидимка

Впервые беспилотник «Ланцет» представили на форуме «Армия — 2019». Его производством занимается компания Zala Aero Group, входящая в концерн «Калашников». Генеральный директор концерна Владимир Дмитриев отмечал, что аппарат получил телевизионный канал наведения. Оператор мог доводить дрон до момента удара о цель.

«Ланцет» представляет собой барражирующий боеприпас, который взял от беспилотников автономность, возможность самостоятельного поиска целей и высокую точность попадания. При этом для его изготовления использовали пластиковые элементы и материалы, которые не отражают радиосигналы, что делает дрон невидимым.

Главный минус дрона заключается в его электродвигателе. В воздухе беспилотник может провести до 40 минут, но если цели не найдется, то он взрывается. Но это обеспечивает его бесшумность и возможность наносить атаки по боевой технике противника.

В конце октября прошлого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация готова обеспечить российскую армию достаточным количеством дронов-камикадзе «Ланцет». Он подчеркнул, что беспилотники уже показали свою эффективность в зоне проведения спецоперации, поэтому нужен только государственный заказ.

По всей видимости, «Калашников» подписал контракт и увеличил поставки дронов на передовую, где они внесли существенный вклад в срыв контрнаступления ВСУ и уничтожение западной боевой техники.