Армия 26 мая 2023, 19:58 «Армата». Русский танк, который потряс Запад Т-14 «Армата»: на что способен самый современный в мире танк «Армата» на параде Победы / РИА «Новости»

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«Армату» создали по последнему слову военной техники: высокий уровень защиты экипажа и машины, большая дальность стрельбы и невероятные способности обнаружения врага. Аналогов нет и вскоре не предвидится: все обещания создать или модифицировать уже существующую технику до уровня Т-14 остаются словами. Главное, что нужно знать об этом танке, — в материале «360».

Разработка уникального танка «Армата»

Т-14 «Армата» — боевой танк российской армии. Его создали на базе одноименной универсальной гусеничной платформы.

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Боевая машина была призвана заменить Т-72 и Т-90. Впервые ее показали публике во время парада Победы в 2015 году.

Работать над созданием «Арматы» специалисты Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения начали в 2010 году. Именно их неординарные решения помогли воплотить в жизнь наработки инженеров СССР — создать танк с необитаемой башней.

РИА «Новости»

Сборку и отладку новой машины провели на Уралвагонзаводе, все компоненты Т-14 —отечественного производства.

Зарубежных аналогов у «Арматы» нет. Танки уже прошли испытания в зоне специальной военной операции России на Украине.

Чем уникален Т-14 «Армата»

«Армата» принадлежит четвертому поколению военной техники, он современнее, чем хваленые американские Abrams, немецкие Leopard и французские Leclerc. К тому же российская боевая машина отличается улучшенными характеристиками с точки зрения неуязвимости.

Т-14 оснащен необитаемой башней. Командир, наводчик и водитель полностью изолированы в стальной капсуле, что обеспечивает живучесть экипажа. Наблюдать за обстановкой они могут с помощью перископов, датчиков и видеокамер.

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Управлять огнем «Арматы» можно с помощью планшетов и панелей. Пушка танка имеет более длинный ствол, чем обычно, и это обеспечивает большой порог пробиваемости.

Она может стрелять высокоточными кумулятивными и осколочно-фугасными снарядами, а также противоброневыми ракетами.

РИА «Новости»

Дальность стрельбы снарядами составляет около семи километров. Выстрел «Арматы» противотанковой ракетой может поразить цель на расстоянии более 12 километров. Кроме того, на танке установлены пулеметы Калашникова и крупнокалиберный «Корд».

На хорошей дороге Т-14 может «выжать» до 90 километров в час, по бездорожью идет со скоростью до 50 километров в час. «Армата» вполне способна опровергнуть поговорку «один в поле не воин»: даже единственный подобный танк на поле боя может изменить судьбу сражения.

Танк «Армата»: характеристики

Разработчики позаботились, чтобы уникальный танк получил самую современную защиту. От мин «Армату» защищает V-образное днище. За активную и динамическую защиты машины отвечают комплексы «Афганит» и «Малахит».

Благодаря радиооптическим радарам «Афганит» способен перехватывать снаряды на расстоянии от четырех метров. Он сбивает их специальными дробовиками, которые расположены под броней танка. Также может обеспечить дымовую завесу для блокировки лазерного наведения.

Модули «Малахита» установлены на броне Т-14. Они подрываются при приближении снарядов или ракет противника и разрушают их до столкновения с танком. Эта система эффективна от бронебойных снарядов и ракет.

Танк Т-14 «Армата» на репетиции парада Победы / Викимедиа

Сам танк защищен композитной многослойной броней. Она выдерживает попадание противотанковых управляемых ракет и бронебойных подкалиберных снарядов. Двигатель, бензобак и боеприпасов разделены бронированными стенками.

Если боекомплект сдетонирует, вышибные панели снизят удар взрывной волны. Башня «Арматы» автоматически поворачивается к летящим снарядам максимально защищенной частью. Также танк трудно распознать в инфракрасном свете и радиодиапазоне.

Помимо всего вышеперечисленного, Т-14 оснастили системой смешивания выхлопа с холодным воздухом и имитации выхлопных отверстий для дезориентации противотанковых управляемых ракет с инфракрасной головкой самонаведения типа Javelin.

Крупный план башни танка «Армата» / Викимедиа

«Армата» найдет врага

Башня Т-14 оснащена панорамным прицелом с высокочувствительной и высокоточной инфракрасной системой с криогенным охлаждением. Ее создали на Казанском оптико-механическом заводе. Также есть лазерный дальномер.

Комплекс кругового обнаружения целей в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах позволяет экипажу наблюдать за обстановкой вокруг танка на 360 градусов, не покидая машины. Камеры оборудованы автономным питанием и системой гидроочистки оптики от пыли и грязи.

За счет того, что камеры кругового обзора «Арматы» подключены к системе активной защиты «Афганит», они могут работать при выключенном радаре и в условиях радиоэлектронной борьбы, а также способны определять облучение танка лазером.

Есть ли аналоги танка «Армата» на Западе?

Появление Т-14 серьезно напугало западное военное сообщество. Министерство обороны США признало, что в сравнении с танками НАТО «Армата» — боевая машина следующего поколения, отбросившая далеко назад своих противников.

По характеристикам ближе всего к российскому танку подобрался израильский Merkava. Однако его лобовая броня намного слабее «Арматы», а активная защита не может отражать снаряды.

РИА «Новости»

Британский основной боевой танк Challenger 2 и немецкий Leopard 2 не смогут пробить защиту Т-14 своим орудием. А легкие и мобильные БМП просто не выживут при столкновении с русской машиной.

В Соединенных Штатах надеются, что после модернизации Abrams их танки смогут поразить «Армату». Но это пока лишь мечты: американские образцы близко не готовы.