Звезды «Уральских пельменей» прокомментировали новость о смерти Шатунова

Певец Юрий Шатунов, лидер группы «Ласковый май», скончался в возрасте 48 лет. В разговоре с kp.ru новость о смерти музыканта прокомментировали звезды комедийного шоу «Уральские пельмени».

«Он много хорошего сделал для эстрады. И много чего еще мог сделать. Он помладше нас, конечно, был, но популярность у них дичайшая была. И мы еще в студенчестве все песни „Ласкового мая“ слушали на дискотеках и у костра. Особенно „Белые розы“. И до сих пор все эти песни душу греют. А в „Уральских пельменях“ у нас даже несколько пародий было. Слава Мясников делал очень удачные. Слава ведь похож на него и гримеры еще постарались. И пел в похожей манере. Шатунов сам даже в зале сидел тогда, если я не ошибаюсь», —рассказал один из основателей коллектива Сергей Ершов.

О смерти артиста также высказалась актриса шоу Илана.

«Лично с ним не была знакома. А песни, конечно же знаю, как и вся страна. <…> Ушла конечно целая эпоха», — сказала она.

Юрий Шатунов умер вечером 22 июня в машине скорой помощи. Причиной смерти стал обширный инфаркт.