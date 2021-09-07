Звезды турецкого сериала «Ветреный» поженились

Звезды турецкого сериала «Ветреный» Ойя Унустасы и Ахмет Тансу поженились в реальной жизни. Об этом написали Дни.ру со ссылкой на сайт mynet.com.

Актеры решили сыграть свадьбу, учитывая народные традиции. За пару дней до торжества у невесты прошла «ночь хны» — традиционный девичник, на котором проводятся обряды, невеста прощается с домом родителей и готовится войти в дом мужа.

На самой свадьбе присутствовали почти все актеры из сериала.

Интересно, что отношения Ойи и Ахмета сложились не с первого раза. У пары уже был роман, который начался в 2011 году. В 2014 году актеры решили пожениться, однако тогда до свадьбы так и не дошло и спустя еще год пара рассталась. Бывшие любовники сохранили дружеские отношения, а спустя несколько лет встретились вновь на съемках «Ветреного», где им достались роли брата и сестры главных героев. По слухам, именно на съемках популярного сериала былые чувства вспыхнули снова.