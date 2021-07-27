Звезды турецкого сериала «Черная любовь» воссоединятся в новом проекте

Турецкие актеры Каан Урганджиоглу и Угур Аслан, известные по сериалу «Черная любовь» воссоединятся на съемочной площадке. Они сыграют вместе в сериале «Судебный процесс», рассказали Дни.ру со ссылкой на турецкое издание Aksam.

В «Судебном процессе» Каану Урганджиоглу исполнит роль прокурора, а Угур Аслан сыграет полицейского. Партнером Каана будет актриса Пынар Дениз, известная по сериалам «Ты моя родина» и «Любовь 101», где также играл Урганджоглу. Дениз сыграет адвоката. Герои сериала будут участвовать в расследовании преступлений и противостоять друг другу в суде.

Проект снимается продюсерской компанией Ay Yapim. Режиссером выступит Али Билгин, снявший фильмы «Одна любоаь, две жизни» и «Дикий мед». Съемки проекта начнутся в августе.

«Черная любовь» — популярный турецкий мелодраматический сериал, который выходил с 2015 по 2017 год.