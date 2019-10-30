«Звезды теряют самоконтроль»: Пригожин поддержал решение Фадеева распустить артистов Malfa

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что он прекрасно понимает своего коллегу Максима Фадеева, который расторг контракты со всеми артистами лейбла Malfa. В беседе с «360» он напомнил, что сейчас сам занимается только одной артисткой — своей супругой Валерией. Других проектов у него нет.

По словам Пригожина, он работает теперь только с Валерией, потому что как только сегодняшние артисты становятся знаменитыми, с ними приходится знакомиться заново.

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами Подробнее

«От собственного величия, от признания общества, в том числе продюсера, который их создал, они теряют самоконтроль. Им бы всем брать уроки у нашего президента, как он себя ведет», — заявил Иосиф Пригожин.

Он пояснил, что прекрасно понимает Максима Фадеева, который просто устал доказывать и убеждать артистов своего центра, объясняя ценность продюсера.

«Куда артиста не целуй — кругом жопа», — отметил Иосиф Пригожин.

Он особо отметил, что Фадеев выдающийся музыкант, но, как и у всех продюсеров, у него достаточно тяжелый характер. Он не исключил, что некоторые из артистов могли просто обидеться. Но, по его собственному прогнозу, оставаться артистом и заниматься собственным продюсированием в России сегодня успешно может только один человек — Филипп Киркоров. Остальные просто не справляются.

Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко заявил, что Максим Фадеев, как художник, поступил по собственному праву.

«Наверное, устал от артистов. И вообще, лейблы себя давно изжили», — пояснил он.

Музыкальный продюсер Максим Фадеев выложил на канале своего лейбла Malfa на YouTube видеообращение. В нем он заявил, что прекращает сотрудничество со всеми артистами, которых он продюсировал. При этом право на песни бывшие участники лейбла получают в безвозмездное пользование. Кроме двух человек, с которыми идут судебные разбирательства.

По словам Фадеева, причиной такого шага стало то, что лейбл стал огромным и контролировать его тяжело. Теперь его реорганизуют в маленькую, но эксклюзивную компанию, которая будет выпускать одного-двух артистов в год с качественной музыкой.