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    19 мая 2022, 12:53

    Звезды создадут Российскую музыкальную ассоциацию в поддержку русской культуры

    Басков сообщил о создании Российской музыкальной ассоциации в поддержку русской культуры

    Наза Салех Захи

    Известные певицы и певицы в России решили создать Российскую музыкальную ассоциацию. В нее войдут звезды, которые выступают против отмены русской культуры. Об этом заявил народный артист России Николай Басков.

    Звезды создадут Российскую музыкальную ассоциацию в поддержку русской культуры

    «Мы решили заявить о создании Российской музыкальной ассоциации», — сказал Басков на пресс-конференции. Его процитировал ТАСС.

    Певец объяснил, что инициатива возникла из-за попыток отменить русскую культуру за границей, запретить выступления российских артистов.

    По словам Баскова, в прессе регулярно появляются сообщения о том, что из репертуара убрали музыку российских композиторов, срываются спектакли.

    «Все это по признаку национальности. Разве это не нацизм в чистом виде? В такой ситуации единственная возможность противостоять — объединение», — заявил артист.

    Также на пресс-конференции присутствовали Олег Газманов, Александр Маршал, Григорий Лепс, Надежда Бабкина. Последняя в интервью «360» назвала спецоперацию России на Украине очень своевременной.