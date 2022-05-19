Звезды создадут Российскую музыкальную ассоциацию в поддержку русской культуры

Известные певицы и певицы в России решили создать Российскую музыкальную ассоциацию. В нее войдут звезды, которые выступают против отмены русской культуры. Об этом заявил народный артист России Николай Басков.

«Мы решили заявить о создании Российской музыкальной ассоциации», — сказал Басков на пресс-конференции. Его процитировал ТАСС.

Певец объяснил, что инициатива возникла из-за попыток отменить русскую культуру за границей, запретить выступления российских артистов.

По словам Баскова, в прессе регулярно появляются сообщения о том, что из репертуара убрали музыку российских композиторов, срываются спектакли.

«Все это по признаку национальности. Разве это не нацизм в чистом виде? В такой ситуации единственная возможность противостоять — объединение», — заявил артист.

Также на пресс-конференции присутствовали Олег Газманов, Александр Маршал, Григорий Лепс, Надежда Бабкина. Последняя в интервью «360» назвала спецоперацию России на Украине очень своевременной.