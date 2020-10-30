Звезды шоу-бизнеса поделились планами на Хэллоуин

Продюсер Иосиф Пригожин назвал 31 октября «детскими игрищами».

«Это не наш праздник, я не люблю это вообще. Я же взрослый мальчик, и для меня все эти дела, связанные с чертями, — просто детские игрища, которые к нам пришли откуда-то. Звать дьявола я не очень люблю», — объяснил он.

Певец Филипп Киркоров крайне отрицательно относится к этому празднику, тем более, что ему сейчас не до Хэллоуина. За границей этот праздник ощущается везде, а в России он не прижился. Музыкальный исполнитель примерял образы в разных музыкальных телевизионных проектах: был Вампиром, Дракулой.

«Но так, специально на Хэллоуин? Я как-то воздерживаюсь от этой чернухи», — заявил Киркоров.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская тоже не отмечает Хэллоуин. Артистка собирается приготовить традиционное для этого праздника блюдо — запеченную тыкву, но, правда, не в честь него.

«Нет, вы знаете, я не праздную. Я вообще иностранные праздники не очень отмечаю, честно говоря. Может быть, запеку какую-нибудь тыковку: просто гости ко мне придут в этот день», — призналась она.

А певица Татьяна Буланова относится к Хэллоуину нейтрально, как к лишнему поводу для молодых людей повеселиться в клубе. Она не понимает суть этого праздника, поэтому ей все равно.

Певец и музыкант, солист поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков считает Хэллоуин возможностью для детей повеселиться и побаловаться, придумать истории с тыквами, украсить дом, повесить паутину. Артист предложил относиться к Хэллоуину через призму взгляда ребенка. Жуков считает хорошей идеей улыбнуться, вставить в тыкву свечку, а на следующий день забыть об этом и идти дальше — навстречу новогодним праздникам, «которые нам намного ближе».