Звезды российского шоубизнеса поделились советами для карантина

«Телевидение работает даже в войну!», — уточнила ведущая Лера Кудрявцева.

Актер Александр Олешко отметил, что лучше наладить общение с близкими.

«Я репетирую в театре Вахтангова каждый день, как и многие артисты. Мы все работаем, правда, пока без зрителей. Но мы их очень любим и очень ждем. Россиянам сейчас нужно книжки читать и фильмы добрые смотреть. Смотреть друг другу в глаза. Выйти из зоны интернета и жить, наконец, не виртуальной жизнью, а настоящей», — пояснил Олешко.

Эстрадная певица Наташа Королева рассказала, что сейчас соблюдает двухнедельный карантин из-за недавнего возвращения из Германии.

«Прекрасно понимаю ответственность за остальных людей, которые меня окружают, поэтому в изоляции», — подчеркнула знаменитость.

Во время карантина она посоветовала заняться собственным внешним видом.

«Не надо много кушать, надо в меру! И правильные продукты», — уточнила Королева.

По словам артистки, дома она записывает детские сказки для собственного YouTube-канала.

Историк моды Александр Васильев порекомендовал занять себя чтением.

«Я читаю книги, слушаю музыку, готовлю еду, смотрю фильмы. Сегодня на ужин готовлю курицу в грибах и овощах. В это время лучший досуг — книга. Это замечательная вещь, просто многие жили такой насыщенной жизнью до карантина, что о книгах забыли. А лучшего досуга, чем книга, для человека нет. Поэтому я считаю, что всем сегодня надо вновь вернуться к ним. Я сейчас читаю воспоминания балерины Александры Даниловой, которая танцевала в Америке в 20 веке», — заметил Васильев.

Он уточнил, что не закупался продуктами, «потому что ближайшие магазины достаточно хорошо снабжаются, там есть выбор».

«Что меня огорчает — когда я смотрю в окно, вижу, что люди очень мало носят маски. Мне кажется, что россияне, в частности москвичи, еще окончательно недопоняли важность этого момента», — заявил Васильев.

Актер Вячеслав Манучаров решил провести карантин за городом.

«Смотрим спектакли по телевизору, ходим гулять, занимаемся человеческой жизнью. Может, и хорошо, что на карантине; чуть-чуть отдохнем от каких-то дел, работы. Россиянам можно пожелать терпения в этот високосный год. Самое главное — не паниковать, посидеть дома, отдыхать», — пояснил он.

Он посоветовал проводить время с близкими.

«Побудьте с детьми, со своими родными. Наслаждайтесь чтением книг, просмотром старых фильмов. Получите удовольствие от простой человеческой жизни. Сегодня, когда все летит, бежит, кризис, дефолты, все эти деньги, какие-то обвалы и так далее, самое время побыть дома. Знаете, есть такая пословица: „Мой дом — моя крепость“. И это очень хорошо: побыть в этой крепости, чтобы получить сил на будущие рывки», — заключил Манучаров.