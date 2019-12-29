Звезды российского шоу-бизнеса раскрыли планы на Новый год

Российские знаменитости рассказали о своих планах на праздники и поделились новогодними традициями. Оказалось, что у многих из них отдохнуть не получится — певцы, продюсеры и актеры будут работать.

Певица Диана Гурцкая уже несколько лет подряд работает в Новый год. После этого она едет домой, где ее ждут близкие, пишет Nation news. Подарки Гурцкая покупает всем заранее и предварительно выясняет, кому и что нужно.

Продюсер Яна Рудковская будет трудиться практически до самого боя курантов — 30 и 31 декабря у нее ледовые шоу. После работы она поспешит домой, к праздничному столу. «Посмотрим все „Голубые огоньки“. У нас всегда один и тот же сценарий дома: с оливье, селедочкой под шубой, холодцом, винегретом, пирожками и уточкой», — поделилась семейной традицией Рудковская.

Балерина Анастасия Волочкова Новый год встретит в ресторанном комплексе на территории отеля в своем поселке, а потом улетит на острова отдыхать. Музыкант Юрий Лоза заявил, что для любого артиста лучший Новый год — это Новый год на работе. «Так что буду трудиться — и это главное», — подчеркнул Лоза.

Продюсер Бари Алибасов собрался на Новый год «косить бабки» с группой «На-на», а певец Лев Лещенко предпочитает проводить новогоднюю ночь близкими ему людьми и нарушать эту традицию он не собирается.