Звезды рассказали о любимых занятиях в День неторопливости

Праздник зародился в Италии в 2007 году. Жители страны решили посвятить этот день неспешным прогулкам, концертам, поэтическим вечерам и беседам с близкими. Ассоциация «Искусство медленно жить» даже разработала 14 заповедей отказа от спешки.

Народный артист Лев Лещенко отметил, что найти время для себя можно не только в специально отведенный день. По его мнению, времени хватит на все, если «пораньше ложиться и пораньше просыпаться». Сам певец посвящает свободное время спортивным программам, чтению и прогулкам с собакой.

Заслуженная артистка России Елена Проклова призналась, что для нее на первом месте семья. Она рассказала, что для нее в свободные минуты важно побыть с близкими, животными, поработать в саду и поплавать в бассейне.

Актер и телеведущий Оскар Кучера рассказал, что проводит свободные часы с семьей либо играет в хоккей.

Депутат Госдумы, российская актриса Елена Драпенко в редкие свободные минуты ухаживает за котом и цветами.

«Мне это доставляет удовольствие, так как приятно видеть результат своего труда — ты посадил луковицу, а потом она превратилась в цветок», — поделилась Драпенко.

Актер, телеведущий и спортсмен Олег Тактаров рассказал, что любит чтение эзотерической литературы и часто играет в футбол.