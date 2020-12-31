Звезды рассказали, как снимали «голубые огоньки» в пандемию

«Процесс съемок изменился. Артисты снимаются по очереди, не общаясь», — отметил Лещенко.

Он уточнил, что в этом году сперва отдельно снимали все эпизоды, а затем собирали программу воедино. Гости «голубых огоньков» сидели в зале на достаточно большом расстоянии друг от друга, обязательно в масках, но с бенгальскими огнями в руках. Лещенко подчеркнул, что это выглядело «немножко странно».

Певец отметил, что его выступление можно будет посмотреть на телеканале «Россия». Там он дуэтом с певицей Зарой исполнил песню Et si tu n’existais pas, а также сольно спел новую композицию «Напиток счастья».

Иосиф Пригожин добавил, что на съемках новогодних программ всем на входе не только измеряли температуру, но и заставляли их сдавать тесты на коронавирус.

«Были случаи, когда они оказывались положительны и артистов отправляли домой. Остальное осталось по-прежнему», — сказал продюсер.

Ранее стало известно, что Николай Басков стал самым востребованным артистом на новогодних телепрограммах. В тройки лучших попали также Филипп Киркоров и Григорий Лепс.