Звезды «Дома-2» Валерий и Анна Блюменкранц стали родителями. Молодая мама опубликовала в своем Instаgrаm-аккаунте опубликовала фото с мужем и малышом, сообщила «Экспресс газета».

Женщина родила сына в одной из клиник Санкт-Петербурга.

«Блюменкранц Давид Валериевич. Мы вместе с тобой сделали сегодня большую работу. Спасибо, что выбрал нас с папой. Спасибо вам, моя самая лучшая команда», — написала знаменитость.

Отмечается, что новоиспеченная мама чувствует себя нормально, несмотря на то, что последние недели беременности были для нее непростыми. Девушка должна была родить еще несколько дней назад и все время ждала начала схваток.