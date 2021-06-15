Звезды «Дневников вампира» порадовали поклонников совместным фото

Звезды сериала «Дневники вампира» Нина Добрев и Кэт Грэхэм порадовали своих фанатов. Они продемонстрировали совместную фотографию и тем самым подтвердили, что дружат и проводят время вместе. Об этом написали «Дни.ру».

Фантастический сериал «Дневники вампира» выходит с 2009 по 2017 год. Нина Добрев и Кэт Грэхэм сыграли в нем лучших подруг Елену Гилберт и Бонни Беннет. В 2015 году Нина Добрев покинула проект, объяснив свое решение усталостью, но в 2017 году вернулась, чтобы сыграть в сериале.

И вот теперь Добрев опубликовала в Instagram совместную фотографию с коллегой.

Поклонники сериала обрадовались, что актрисы проводят время вместе. Многие написали, что давно ждали этого воссоединения, а также что обе актрисы совсем не изменились.