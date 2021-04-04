Звезду «Ворониных» удивили сообщения о своей госпитализации

СМИ написали о госпитализации звезды сериала «Воронины», актера театра и кино Станислава Дужникова. Его удивило появление таких новостей.

«Я вообще не знаю, откуда у вас эта информация. Никак прокомментировать не могу», — сказал он.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на источник написал, что Дужникова госпитализировали в Москве в среднетяжелом состоянии. У актера якобы развилась пневмония на фоне коронавируса. По данным издания, заболевание осложнено гипертонией, панкреатитом и бронхитом.

Станислав Дужников — заслуженный артист России (2018), заслуженный артист Республики Мордовия (2014), ему 47 лет. Наибольшую известность актеру принесли фильм «ДМБ» Романа Качанова, а также роли Лени Воронина в комедийном телесериале «Воронины» и Михаила Доценко в сериале «Каменская». Также он озвучил Ральфа в одноименном мультфильме.