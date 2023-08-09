Знаменитости 09 августа 2023, 23:33 Звезду «Универа» не пустили в Грузию Mash: актера из «Универа» Гогунского не пустили в Грузию Кинопоиск

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Звезду сериала «Универ» Виталия Гогунского не пустили в Грузию. Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором актер укладывает вещи в самолете, летящем обратно в Москву.

Подписчики сообщили Telegram-каналу, что Гогунского завели в самолет в аэропорту Тбилиси под пограничным конвоем. Информацию подтвердил директор актера Табриз Шахиди. Он заявил, что решение о выдворении Гогунского из Грузии власти страны приняли по политическим мотивам — из-за его позиции по отношению к Крыму и Абхазии.

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Виталий Гогунский прилетел в Тбилиси для участия в съемках проекта. Но актер не успел даже выйти в город, как его посадили на обратный рейс.

Ранее оппозиция Грузии взбунтовалась из-за захода в порт Батуми лайнера с россиянами на борту. Протестующие закидали автобус с туристами яйцами и бутылками. Организаторы круиза на лайнере Astoria Grande — турецкая компания Miray Cruises — вычеркнули Батуми из маршрута из-за агрессивного поведения оппозиции.