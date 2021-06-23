Звезду супергеройского сериала сняли с рейса из-за пьяного скандала с женой

Пьяного актера Стивена Амелла насильно вывели из самолета в аэропорту Техаса после того, как он устроил скандал с женой. О выходке главного актера телесериала «Стрела» сообщило издание TMZ со ссылкой источники.

По предварительным данным, Амелл вместе с женой Кассандрой Джин прибыл в Остин для выступления на фестивале ATX, посвященном телевидению. Но после выступления что-то пошло не так, потому что в салон самолета актер заявился сильно пьяным.

В присутствии других пассажиров Амелл начал орать на жену. Она пыталась его успокоить, но артист только продолжал повышать голос.

В дело пришлось вмешаться трем бортпроводникам и сотруднику полиции аэропорта, которые вывели скандальную звезду из самолета.

Борт в Лос-Анджелес после задержки улетел без Амелла. В авиакомпании Delta подтвердили, что поведение одного из пассажиров привело к тому, что самолет вылетел позже, чем должен был. Но подтверждения, что это был Стивен Амелл, представитель перевозчика не предоставил.