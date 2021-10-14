Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» оставили без денег и украшений в центре Москвы

Актер театра и кино Илья Борисов, известный по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», стал жертвой воров в центре Москвы. По предварительным данным, неизвестные похитили у него деньги, телефон и украшения.

О случившемся сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, Борисов сам обратился в полицию и рассказал о краже.

Собеседник агентства уточнил, что у актера украли телефон Samsung, обручальное кольцо и золотую цепочку. Общий ущерб Борисов оценил почти в 50 тысяч рублей.

Илья Борисов играет в петербургском театре «Мастерская», принимает участие в съемках фильмов и сериалов. Среди его известных работ роли в кинокартинах «Человек из Подольска», «Гоголь. Начало» и сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Тайны следствия».