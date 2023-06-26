Знаменитости 26 июня 2023, 05:59 Звезду сериала «Секс в большом городе» обвинили в злоупотреблении пластикой Актрису сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис обвинили в злоупотреблении пластикой Кинопоиск

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Актриса Кристин Дэвис пожаловалась на то, что люди высмеивали ее после неудачной пластики. Звезда сериала «Секс в большом городе» и его спин-оффа «И просто так» призналась, что много плакала из-за жесткой критики. Ее слова привело издание PageSix.

После выхода на экраны первого сезона «И просто так» поклонники разочаровались отсутствием живой мимики у героини Дэвис. Они раскритиковали актрису.

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«Меня безжалостно высмеивали. Я пролила много слез по этому поводу. Почему-то, когда что-то идет не так, люди винят вас, а не врача, который сделал эту работу», — сказала Дэвис.

Она считает, что публике нужно быть толерантнее к пострадавшим от рук косметологов былым кумирам. Дэвис призналась, что в своей жизни делала филлеры.

«Иногда эффект от процедур был очень хорошим. Иногда нет», — отметила актриса.

Дэвис уверена, что у каждого человека есть право выглядеть так, как ему хочется. А пользователям Сети, по ее мнению, следует быть сдержаннее. Она отметила, что человек не может не стареть, и ей не обязательно выглядеть так, как она выглядела в молодости.

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