Звезду сериала «Кухня» госпитализировали

Уточняется, что анализ артистки на коронавирус показал отрицательный результат. Вместе с тем врачи дали гарантию в 90 процентов, что пациентка заразилась COVID-19. Поначалу Ксенофонтова лечилась дома. Спустя время поражение легких начало развиваться, и артистку забрали в больницу, пишет «Вечерняя Москва».

«За эти две недели прошла несколько стадий: тяжелейшие спазмы в мышцах, боли в грудной клетке, в костях, был кашель, который мог не останавливаться часами до рвоты», — поделилась знаменитость.

На протяжении нескольких дней температура держалась на уровне 37,7 градуса. По ее словам, врачи пытаются уйти от антибиотиков и прописывают гормоны. Актриса заметила, что из-за сильного действия лекарств организму тяжело справляться.

Ксенофонтова считает, что болезнь сильно действует на психику. Так, во время лечения появляется ярко выраженная апатия.