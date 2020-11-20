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    20 ноября 2020, 13:18

    Звезду сериала «Кухня» госпитализировали

    Полина Петрова

    Российскую актрису Елену Ксенофонтову госпитализировали с поражением 30% легких. Женщина сообщила об этом в новой публикации своего Instagram-аккаунта.
    Звезду сериала «Кухня» госпитализировали

    Уточняется, что анализ артистки на коронавирус показал отрицательный результат. Вместе с тем врачи дали гарантию в 90 процентов, что пациентка заразилась COVID-19. Поначалу Ксенофонтова лечилась дома. Спустя время поражение легких начало развиваться, и артистку забрали в больницу, пишет «Вечерняя Москва».

    «За эти две недели прошла несколько стадий: тяжелейшие спазмы в мышцах, боли в грудной клетке, в костях, был кашель, который мог не останавливаться часами до рвоты», — поделилась знаменитость.

    На протяжении нескольких дней температура держалась на уровне 37,7 градуса. По ее словам, врачи пытаются уйти от антибиотиков и прописывают гормоны. Актриса заметила, что из-за сильного действия лекарств организму тяжело справляться.

    Ксенофонтова считает, что болезнь сильно действует на психику. Так, во время лечения появляется ярко выраженная апатия.