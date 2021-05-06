Звезду фильма «Полосатый рейс» 89-летнюю Лидия Доротенко выгнали из дома близкие люди. Она не раз жаловалась на внука, который вымогал у нее деньги, а также выгонял на ночь на лестничную клетку. Где сейчас находится актриса — неизвестно.

Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на охранника, который знаком с актрисой и знает про ее жизненную ситуацию.

В браке с Николаем Доротенко у актрисы так и не родились дети, поэтому пара решила усыновить мальчика. Они остановились на ребенке из восточной семьи по имени Абдурахман. После оформления всех документов мальчику сменили имя на Ярослава.

Спустя годы у приемного сына родился мальчик Андрей. После школы он решил пойти учиться на юриста, но даже получив образование, не покинул квартиру бабушки. При этом актриса не раз жаловалась на поведение внука: он жил за ее счет, вымогал деньги и даже бил.

По данным издания, в последнее время ситуация ухудшилась — Андрей начал выгонять бабушку из квартиры. Актриса не редко ночевала на лестничной клетке, потому что внук отказывался пускать ее домой.

«Она живет с внуком. У внука девки меняются довольно часто. Ругаются, мусор не выносят, и ее обзывают по-всякому. Я вот ей говорю: чего ты ходишь, нам плачешься в жилетку, а сама ничего не делаешь? Иди ты к участковому, пиши заявление. Она говорит: „Жалко“», — процитировало издание слова охранника.

Он уточнил, что иногда Доротенко иногда просит помощи у подруги, которая живет в соседнем доме. Есть вероятность, что сейчас она находится там. Однако актриса может быть и в другом своем убежище — она снимает помещение на студии «Ленфильма», где нередко прячется от обозленных родственников.