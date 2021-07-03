Звезду «Полицейского с Рублевки» Ростислава Гулбиса проводили в последний путь под песню ДДТ

В Москве прошло прощание с 32-летним актером Ростиславом Гулбисом. Он скончался в одной из больниц Костромы 29 июня — по предварительной информации, причиной смерти стал острый приступ панкреатита.

Траурную церемонию провели на территории Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, сообщил StarHit. Актера проводили в последний путь бурными овациями под песню ДДТ «Это все». Проститься с ним пришли родные, друзья, коллеги и поклонники.

Ростислав Гулбис почувствовал себя плохо во время работы в Костроме — он приехал туда для съемок в клипе группы Good Times Band. Актера госпитализировали в одну из местных клиник, но спасти не смогли. По предварительной информации, он умер из-за приступа панкреатита, который повлек за собой отек легких и почечную недостаточность.

Актер Сергей Штатнов, который вместе с Гулбисом снимался в сериале «Полицейский с Рублевки», во время беседы с «360» предположил, что Ростислава могли бы спасти, если бы приступ застал его в Москве. При этом гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов подчеркнул, что в спасении пациентов с приступами панкреатита важную роль играет не оснащение клиники, а время.

Ростислав Гулбис получил известность благодаря ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Кома». Незадолго до его смерти на экраны вышла картина «Проклятый чиновник».