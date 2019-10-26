Звезду «Отчаянных домохозяев» Фелисити Хаффман выпустили из тюрьмы досрочно

«Отчаянную домохозяйку» Хаффман посадят за взятку Подробнее

Актриса сериала «Отчаянные домохозяйки» признала себя виновной в даче взятки при поступлении ее дочери в колледж. 56-летняя Фелисити Хаффман дала 15 тысяч долларов ради успеха на вступительных экзаменах своей дочери Софии. Пришлось заплатить штраф в размере 30 тысяч долларов.

Досрочное освобождение стало возможным из-за политики Федерального исправительного учреждения калифорнийского Дублина. Там считают, что если дата выхода заключенных попадает на выходные, то можно выпускать их в пятницу.

Во время суда сторона обвинения требовала приговорить Хаффман к штрафу в размере 20 тысяч долларов и тюремному заключению сроком на 1 месяц.

«Я не думаю, что кто-то хочет попасть в тюрьму. Но в данном случае это будет правильным наказанием. Вы станете лучше, вы сможете вернуть свою жизнь в прежнее русло после этого», — заявила во время слушания судья Индира Талвани.

Сама Хаффман в зале суда сообщила, что очень сожалеет о той ошибке, которую она совершила. Она извинилась перед студентами, родителями и преподавателями колледжа, которые пострадали от ее действий.

«Мне жаль мою дочь Софию, мою дочь Джорджию, моего мужа Билла. Я предала их всех», — произнесла актриса.

Всего по делу о взяточничестве были обвинены более 50 человек. Среди них родители и спортивные тренеры. Никому из детей обвинение предъявлено не было. В скандал была вовлечена и актриса Лори Лафлин. Ее вместе с супругом обвинили еще и в сговоре с целью совершения взяточничества в сфере федеральных программ, краже или подкупе организации. Им грозит срок до 10 лет лишения свободы с пребыванием в федеральной тюрьме.