Звезду «Матрицы» сбила машина в США

Актер Джо Пантолиано, известный своими ролями в «Матрице» и сериале «Клан Сопрано», попал в больницу с тяжелыми травмами после ДТП.

По словам супруги актера, инцидент произошел, когда они гуляли всей семьей, пишет портал TMZ. Автомобиль марки Porsche вылетел с расположенной рядом трассы и сбил Пантолиано. Следом в машину врезался еще один автомобиль.

От полученного удара актер пролетел несколько метров и ударился о забор. Джо Пантолиано был доставлен в больницу с травмами головы и конечностей.

Ранее стало известно, что голливудский актер Харрисон Форд, летая на своем самолете, едва не попал в воздушную аварию. Инцидент едва не произошел на юге Калифорнии в апреле. Форд неправильно расслышал слова диспетчера и пролетел прямо над взлетной полосой аэродрома Хоторна. Как раз в это время другое воздушное судно осуществляло взлет. Борт актера чуть было не столкнулся с другим самолетом.