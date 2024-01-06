Знаменитости 06 января 2024, 21:56 Звезду КВН Станислава Агафонова кремировали в Москве Церемония прощания с игроком КВН Станиславом Агафоновым прошла в Москве Freepik

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Игрока, автора и художественного руководителя команд КВН Станислава Агафонова проводили в последний путь в Москве. Об этом сообщил Пятый канал.

О проведении траурной церемонии, с указанием даты и места, сообщили близкие артиста. После прощания тело Агафонова кремировали. По этой причине его родственники просили не приносить с собой венки на церемонию. Похороны прошли на севере Москвы.

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Агафонов скончался на 41-м году жизни. В СМИ появилась информация, что причиной смерти артиста мог стать инфаркт миокарда. У него остались жена Анастасия Жукова и двое несовершеннолетних сыновей.

Агафонов был участником Высшей лиги КВН в составе команды «Байкал», чемпионом Высшей лиги КВН как художественный руководитель команды «Раисы», а впоследствии также худруком «Сборной Большого Московского цирка».