Звезду «Эйфории» не пустили в клуб, потому что она трансгендер

Звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер и ее подруга не смогли попасть в один из немецких ночных клубов из-за гендерной идентичности. Актриса не стала терпеть такое отношение и сразу рассказала о произошедшем в своих социальных сетях на многомиллионную аудиторию.

Все произошло в ночном клубе Silq в Дюссельдорфе. Вероятно, сотрудник клуба, который стоял на входе в заведение, не понял, что перед ним известная актриса, поэтому не пустил ее внутрь.

Шафер сразу достала телефон и пожаловалась подписчикам на заведение. Она также призвала их не посещать это место. Актриса добавила, что трансгендерам там будет «небезопасно».

На этом возмущения Шафер не закончились. Она также отметила страничку ночного клуба в своих соцсетях, рекомендовав людям держаться подальше «от этих трансфобов», уточнил сайт Super.ru.

В мае стали известны исполнители главных ролей в сериале «Доктор Кто». Спутницу главного героя сыграет актриса-трансгендер Ясмин Финн. Другая трансгендерная актриса — Хари Неф — исполнит роль Барби в американском фильме. При этом, как рассказал репортер The New York Times Кайл Бьюкенен, основные роли сыграют Марго Робби и Райан Гослинг.