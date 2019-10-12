Звезду «Дома 2» избили на корпоративе

Певицу Марго Овсянникову избила на корпоративе неизвестная пьяная женщина. За что она повалила на пол музыкальную исполнительницу, пока не понятно. Видеозапись с нападением опубликовал она опубликовала в своих Stories.

Овсянникова пела на корпоративе одного бренда. После артистки на сцену поднялся ее коллега и друг Jerry. Во время его исполнения певица стояла рядом с ним, танцевала и записывала себя на видео. Позже к артистке подбежала пьяная гостья и ударила Овсянникову по голове. Исполнительница упала на пол, но получила еще несколько ударов по голове и ногам.

На помощь ей подбежали несколько посетителей, которые сразу же оттащи нападавшую.

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Полицейские пока устанавливают личность дебоширки, рассказала продюсер звезды Диана Бичарова. После этого звезда намерена подавать в суд по статье «Хулиганство». По словам представительницы звезды, это нападение — «какой-то беспредел».

Овсянникова ездила в больницу, рассказала «360» Бичарова.

«Нормально она себя чувствует. Она съездила в больницу, сделала томограмму. Вроде, все обошлось», — отметила она.

Продюсер рассказала, что корпоратив прошел в местной компании в Серпухове. Певица раньше работала там.

Сама Овсянникова отказалась от комментариев.