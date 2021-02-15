Звезду «Дивергента» госпитализировали после несчастного случая в тропическом лесу

Американскую актрису Эшли Джадд госпитализировали после несчастного случая, произошедшего во время поездки в Конго. Ее прооперировали, но неизвестно, когда она снова сможет ходить.

Актриса споткнулась о бревно в тропическом лесу и сломала ногу. Она рассказала, что лежала на земле пять часов и «выла, как дикое животное», пока ее не вынесли из леса при помощи гамака. По словам Джадд, на операционном столе она оказалась лишь спустя 55 часов после инцидента. Об этом девушка рассказала в интервью журналисту The New York Times Николаса Кристофа, запись опубликована в его Instagram-аккаунте.

«Я нахожусь в отделении интенсивной терапии в Южной Африке. Я приехала сюда из Конго, страны, которую я очень люблю и которая, к сожалению, плохо оборудована для лечения таких серьезных травм, как у меня», — сообщила актриса.

Она также выразила сожаление жителям Конго, которые не могут рассчитывать на такую же качественную помощь со стороны врачей. Джадд предположила, что могла бы потерять ногу, если бы не была знаменитостью и не имела медицинскую страховку.

«Конечно я буду ходить, потому что целеустремленная, верю в современную науку и в чудеса, но приблизительные сроки, когда я снова смогу встать на обе ноги, мне неизвестны» — оптимистично заключила она.

52-летняя Джад известна по таким фильмам, как «Дивергент», «Падение Олимпа», «Схватка», «Фрида», «Время убивать», «Путь домой», «Зубная фея» и «Липучка». Она прославилась не только как актриса, но и как дизайнер, филантроп и активистка.