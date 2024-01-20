Знаменитости 20 января 2024, 21:32 Звезду «Чикатило» и «Склифосовского» нашли мертвым в автомобиле Умер звезда «Чикатило» и «Склифосовского» Алексей Сдобнов РИА «Новости»

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Российский актер кино и сериалов Алексей Сдобнов скончался на 58-м году жизни, его нашли мертвым в машине. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на продюсера и кастинг-директора Наталию Бочарову.

«Алексей не доехал домой в ночь с 12 на 13 января. Умер в машине», — рассказала она.

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Бывшая супруга артиста Виктория Маргелова рассказала журналистам, что у Сдобнова были проблемы с сердцем, но он их скрывал. По ее мнению, причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Прощание с актером прошло 16 января в Люберцах. На церемонии присутствовали члены семьи, друзья и коллеги усопшего.

Алексей Сдобнов известен зрителю по таким сериалам, как «Чикатило. Финальный сезон», «След», «Полицейский с Рублевки» и «Склифосовский». В его фильмографии более 40 телепроектов. Помимо актерской работы он был известен и как артист озвучания.