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    07 апреля 2022, 17:40

    Звезду «Чародеев» Александру Яковлеву похоронили в Калининграде

    Оксана Лавнюженко

    В четверг, 7 апреля, состоялись похороны легендарной советской актрисы Александры Яковлевой. Ее похоронили на проспекте Мира в Калининграде. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Актриса скончалась на 65 году жизни 1 апреля, однако церемония захоронения прошла лишь сейчас. Причиной смерти стала болезнь — актриса долгое время лечилась от онкологии, написало utro.ru.

    Александра Яковлева стала известна благодаря таким картинам как «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов», «Экипаж». Судя по всему, артистка желала, чтобы ее похоронили в родном городе.