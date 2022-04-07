07 апреля 2022, 17:40
Звезду «Чародеев» Александру Яковлеву похоронили в Калининграде
В четверг, 7 апреля, состоялись похороны легендарной советской актрисы Александры Яковлевой. Ее похоронили на проспекте Мира в Калининграде. Об этом сообщило РИА «Новости».
Актриса скончалась на 65 году жизни 1 апреля, однако церемония захоронения прошла лишь сейчас. Причиной смерти стала болезнь — актриса долгое время лечилась от онкологии, написало utro.ru.
Александра Яковлева стала известна благодаря таким картинам как «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов», «Экипаж». Судя по всему, артистка желала, чтобы ее похоронили в родном городе.