Знаменитости 05 июля 2023, 03:40 Звезду «Бригады» чуть не убили во время съемок фильма Звезда «Бригады» Екатерина Гусева рассказала, как ее чуть не покалечили на съемках фильма Кадр из фильма «Змеиный источник»

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Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вспомнила о случае на съемках, который чуть не стоил ей жизни. Об этом сообщило издание StarHit.

Артистка заявила, что ее пригласили сниматься в проекте «Змеиный источник» Николая Лебедева. В день съемок около тысячи жителей города Чехова пришли на площадку.

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Перед массовкой поставили задачу преследовать серийного маньяка, роль которого исполнял актер Дмитрий Марьянов. По задумке, артисты должны были бежать по улице от толпы, а после спрятаться в здании школы. Однако, когда исполнители главных ролей добежали до учреждения, массовка догнала их и набросилась на актеров.

«Удар на себя принял Дима Марьянов, который прикрыл меня спиной. Он уперся в стену руками и ногами, я прижалась лицом к его груди. В итоге, у Диминой куртки оторвали рукав и вырвали клок его волос», — рассказала Гусева.

По словам актрисы, более серьезных последствий они смогли избежать благодаря артистке Ольге Остроумовой, которая вышла из здания и успокоила актеров массовки.

Ранее видеоролик к 20-летнему юбилею сериала «Бригада» набрал больше 2,5 миллиона просмотров в Сети. Короткое видео выложил актер Сергей Безруков.