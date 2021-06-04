Звезду «Аритмии» госпитализировали с переломами

Звезду фильма «Аритмия», 73-летнюю актрису Альбину Тиханову, экстренно госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом ее друг Павел Алимов написал в Facebook.

Несчастный случай произошел 30 мая, когда артистка вышла в магазин около дома. Она оступилась, неудачно упала, повредила правую ноги и обе руки. Сейчас Тиханова лежит в одной из больниц в московском районе Выхино, где ей наложили гипс.

Врачи сказали, что сделали все, что могли. Актрису планируют выписать 4 июня, но она пока не может ходить самостоятельно, отметил News.ru.

«В нынешнем состоянии она не может себя обслуживать и срочно нуждается в сиделке. Но у нее есть близкий человек, ее подруга, которая готова взять на себя все заботы, включая подбор сиделки и контроль за ее услугами», — написал Алимов.

Актриса последние несколько лет не снималась в кино, поэтому рассчитывает пока только на пенсию, добавил друг артистки. Он призвал всех неравнодушных помочь Тихановой деньгами.