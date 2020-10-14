Звездный стилист призвал мужчин отращивать волосы в период карантина

Звездный стилист Антон Смок призвал мужчин отращивать волосы в период пандемии коронавируса. По его словам, во время ограничительных мер нужно попробовать некоторое время не стричься.

Смок заметил, что его клиенты в весенний карантин оценили все удобства отросших волос, информирует сайт NEWS.ru.

«Как бы это странно ни звучало, около 10 человек из моей клиентской базы сейчас „переобулись“ и начали хорошо относиться к удлиненным стрижкам. Потому что это реально очень удобно. Все, кто обрился или коротко подстригся, тысячу раз пожалели», — рассказал парикмахер.

Он отметил, что с короткими волосами человек каждый день ходит с одинаковой прической. Длина волос напротив позволяет укладывать их по-разному. Также стилист посоветовал стричься только у профессионалов и ни в коем случае не делать этого самостоятельно. Смок объяснил, что исправлять ошибки клиента порой крайне нелегко.

Ранее стилист Сергей Зверев перечислил главные антитренды осени. Первым делом он порекомендовал убрать из гардероба меховые жилетки.